النفط يرتفع 3% إلى 105 دولارات بعد أنباء عن هجوم على طهران

ارتفعت أسعار النفط 3%، الخميس، بعد أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران لـ"أهداف معادية"

وفق ما شهدته تداولات البورصات بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3% لتصل إلى 105 دولارات للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ارتفاعا 3.04% إلى 95.7 دولارا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أنباء عن هجوم على طهران، وفق وكالة "مهر" الإيرانية، التي قالت إن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية في مناطق بالعاصمة"، دون تقديم توضيحات أخرى.

وتشهد تداولات الخام في الأسواق العالمية تقلبات شديدة في الأسعار جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن هدنة مع طهران لأسبوعين لإتاحة المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاق ينهي الحرب، قبل أن تمددها لاحقا "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن الاتفاق، دون تحديد مدة.

ومع الجمود الذي يخيم على محادثات الجانبين وسط تصلب المواقف، بدأت الولايات المتحدة في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بإغلاق المضيق الذي كان يمر منه قبل الحرب 20% من صادرات النفط العالمية.

والأربعاء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ترحب دائما بالحوار والاتفاق.

واعتبر في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن عدم التزام الولايات المتحدة بالتعهدات وفرض الحصار والتهديدات يمثل أبرز العقبات أمام المفاوضات الحقيقية.



