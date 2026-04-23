ترامب: سننهي الأمر عسكريا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكرياً، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأضاف ترامب، في كلمة من البيت الأبيض: "إيران تحت ضغط الوقت حالياً، وليس نحن. الإيرانيون تواصلوا معنا لكنهم غير منظمين"، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية.

وأشار ترامب إلى أن إيران ربما ⁠تكون عززت ترسانتها من الأسلحة "قليلاً" خلال فترة وقف ⁠إطلاق النار التي استمرت ‌أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش ⁠الأمريكي قادر ⁠على ‌القضاء على ذلك في ‌غضون يوم واحد تقريباً.

وقال ترامب، إنه لا يحتاج إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، مضيفا: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصابت نحو 75 بالمئة من أهدافها في إيران.

وفيما يتعلق بالحصار الأمريكي على إيران، قال ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز".

وشدد ترامب على أن "مضيق هرمز سيُفتح عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر"، مضيفا: "حرمنا إيران من التعاملات التجارية بسبب الحصار".

وبالنسبة لمسار المفاوضات مع طهران، أوضح ترامب أن بإمكانه "إبرام اتفاقية الآن"، لكنه شدد على أنه يريد أن يكون الاتفاق "دائما".

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نسعى لعقد اتفاق مع إيران لكن لا نعلم من يتولى زمام القيادة هناك. لم يبق من قادة إيران أحد يتولى القيادة. لقد كنا نتحدث لكنهم في حالة اضطراب".