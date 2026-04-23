البنتاجون ينفي تقارير زعمت استغراق إزالة ألغام مضيق هرمز 6 أشهر

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الخميس، تقارير إعلامية ذكرت أن إزالة الألغام في مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وقال متحدث البنتاجون شون بارنيل، في بيان خطي لوسائل إعلام أمريكية، إن التقارير التي تتحدث عن احتمال استغراق إزالة الألغام في مضيق هرمز 6 أشهر "لا أساس لها".

وأضاف، في إشارة إلى تقرير صحيفة "واشنطن بوست"، أن "إغلاق مضيق هرمز 6 أشهر أمر مستحيل وغير مقبول إطلاقا لدى وزير الدفاع الأمريكي".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن ثلاثة مسئولين لم تكشف عن هوياتهم، أن مسئولا رفيعا في البنتاجون أبلغ أعضاء في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، خلال إحاطة سرية، بأن إزالة الألغام في مضيق هرمز قد تستغرق نحو 6 أشهر.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف شهيد، وفي 8 أبريل الجاري قبل الطرفان هدنة لمدة أسبوعين، مددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهايتها لأجل لم يحدده.

وبدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بإغلاق المضيق الذي كان يمر منه قبل الحرب 20% من صادرات النفط العالمية.