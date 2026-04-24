وليد عبد اللطيف: مواجهة الزمالك وإنبي كلمة السر في حسم الدوري

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فريق إنبي اعتاد لعب دور مؤثر في سباق حسم لقب الدوري الممتاز، مستشهدًا بما حدث في موسم 2003 عندما توّج الزمالك بالبطولة.

وأوضح عبد اللطيف، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن مواجهة الزمالك المرتقبة أمام إنبي لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز فيها سيمنح الفريق دفعة كبيرة نحو التتويج، خاصة بعد الأداء المميز والانتصار الأخير على بيراميدز.

وأضاف أن الزمالك عاد بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب، بعد أن كان بعيدًا عن الصورة في وقت سابق، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حاليًا طموحًا حقيقيًا للمنافسة حتى النهاية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار المدير الفني معتمد جمال يُعد خطوة إيجابية، حتى في حال عدم التتويج بالدوري، في ظل العمل الفني الواضح الذي يقدمه داخل القلعة البيضاء.