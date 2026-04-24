يلتقي الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري بالجولة الثامنة والعشرين، في المباراة المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب إنبي.

ويدخل الفريق المباراة برصيد 74 نقطة، بعد تحقيق 24 فوزا، والتعادل في مباراتين، مقابل خسارة وحيدة.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين ذهابًا وإيابًا، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخطط الأحمال، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي.