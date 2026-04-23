إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة في حادث تصادم بين قطارين بالدنمارك

وقع حادث تصادم بين قطارين في الدنمارك، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح وصفتها الشرطة بـ"الخطيرة"، معتبرة الحادث من الدرجة الأولى من حيث الخطورة.

ووقع التصادم في حوالى الساعة 06:30 صباحا بالقرب من مدينة هيليرود، على مسافة نحو 40 كيلو مترا (25 ميلا) شمال العاصمة كوبنهاجن.

وبحسب إدارة الإطفاء في منطقة كوبنهاجن الكبرى، فإن نحو 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وأفاد متحدث باسم شرطة نورث زيلاند بأن عدد الركاب على متن القطارين بلغ 38 شخصا.

وكانت السلطات قد أعلنت في البداية أن أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة، لكنها عدلت العدد بعد ساعات من الحادث.

ولم يتضح بعد إن كان سائقا القطارين من بين الضحايا.

وما زال المحققون يبحثون في أسباب الحادث الذي وقع قرب تقاطع للسكة الحديد مع الطريق.

وأوضحت تراين إيجيتفيد، عمدة بلدة جريبسكوف المجاورة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم نقل بعض الجرحى إلى المستشفى جوا.



