غارات إسرائيلية تستهدف بلدات حانين وجبشيت والخيام في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارةً على بلدة حانين الجنوبية. وليلاً أغار على بلدتي جبشيت والخيام في جنوب لبنان. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بنسف عدد من المنازل في بلدة حانين، كما قام بعمليات تفجير ليلاً في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، على بلدة حانين في جنوب لبنان.

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نسف عدد من المنازل في البلدة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً على بلدة جبشيت في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء من عائلة واحدة، وأغار ليلاً على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً بعمليات تفجير في بلدة الناقورة في جنوب لبنان. كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة للوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي. ويردّ " حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية.