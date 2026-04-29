أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين من عسكرييه، وذلك خلال اقتحامه بلدة سلواد وسط الضفة الغربية، مدعيا تعرض قواته لهجوم.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان، أن "شخصين هاجما" جنوده أثناء العملية ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، مشيرا إلى أنه استشهاد أحدهما واعتقل الآخر، دون معرفة مصيره على الفور.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد، واحتجاز جثمانه.

وذكر شهود عيان، أن قوة إسرائيلية اقتحمت سلواد فجر الأربعاء، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في منازل فلسطينيين، تخللتها اعتداءات على السكان، وفقا لـ"الأناضول".

وأوضح الشهود، أن الجنود نقلوا مصابا من داخل منزل عائلة حماد، خلال العملية التي بدأت قرابة الساعة 1:30 فجرا (+3 تغ).

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.