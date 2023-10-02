كرواتيا: الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ تدابير ضد صربيا بشأن كوسوفو

قال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث قريبا اتخاذ تدابير محتملة ضد صربيا بسبب الحادث المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار في كوسوفو، حيث قامت مجموعة من عرقية الصرب مدججة بالسلاح تربطها صلات ببلجراد بمهاجمة شرطة كوسوفو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكوفيتش قوله اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إيدي راما في زغرب، إن المناقشات ستعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف بلينكوفيتش، أنه يتعين على ميروسلاف لاجاك المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين صربيا وكوسوفو وضع اقتراح حيال تلك التدابير.

وقال بلينكوفيتش: "نعتقد أنه لا يمكن أن يمر هذا الحادث دون رد".

كما ندد بلينكوفيتش، بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في صربيا على ثلاثة من الصرب لقوا حتفهم في تبادل إطلاق النار ووصفه بأنه تحرك سياسي غير مقبول يوحي بعلاقتهم بالمهاجمين".

واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بتدير الهجوم الذي لقي فيه شرطي من أصل ألباني حتفه أيضا.

ويعد هذا هو أسوأ اشتباك بين الصرب والسلطات في كوسوفو منذ أن أعلنت البلاد استقلالها من جانب واحد عن صربيا في عام 2008.

كما صادرت السلطات كمية كبيرة للأسلحة والمركبات.