تقرير: ترامب سيقبل طائرة هدية من العائلة المالكة في قطر للاستخدام المحتمل كطائرة رئاسية

ترددت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل طائرة فاخرة من طراز "بوينج 747-8" جامبو كهدية من العائلة المالكة في قطر خلال رحلته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع القادم، ويمكن للمسئولين الأمريكيين تحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية محتملة.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" أن ترامب سيستخدم الطائرة كنسخة جديدة من طائرة الرئاسة حتى قبل فترة وجيزة من مغادرته منصبه في يناير 2029، وعندئذ سيتم نقل الملكية إلى المؤسسة التي تشرف على مكتبته الرئاسية التي لم يتم بناؤها بعد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهدية عندما يزور ترامب قطر في إطار جولته التي تشمل أيضا زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي أول جولة خارجية موسعة في فترة ولايته الثانية. ولم ترد الحكومة القطرية على الفور على طلب للتعليق مساء اليوم الأحد.

وقد أعد مسؤولو الإدارة، الذين توقعوا تلقي أسئلة حول قبول الرئيس هدية كبيرة من حكومة أجنبية، تحليلا أكدوا فيه أن فعل هذا سيكون قانونيا، وفقا لشبكة "ايه بي سي". ويمنع الدستور الأمريكي أي شخص يشغل منصب حكومي من قبول أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية دون موافقة الكونجرس.