الرئيس الأوكراني: سألتقي بوتين في تركيا يوم الخميس

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كشف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني، قوله اليوم الأحد، أن بلاده تنتظر وقف إطلاق النار الكامل اعتبارا من غد الاثنين لتوفير الأساس الضروري للدبلوماسية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في وقت سابق من اليوم الأحد، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أردوغان، خلال الاتصال، عن ترحيبه باقتراح الرئيس بوتين استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول من حيث توقفت.

وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

وذكر البيان أن بوتين وأردوغان ناقشا بشكل مفصل مقترح الرئيس الروسي حول استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا الخميس المقبل.

وأكد أن أردوغان يدعم بشكل كامل الاقتراح الروسي، وأنه مستعد لإنشاء منصة في إسطنبول للمفاوضات.