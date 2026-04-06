قال سعيد قزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني المفقود في إيران، إنه يعكس القيمة الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لجنودها، مؤكدًا أن حرصها على تنفيذ عمليات إنقاذ وعدم ترك قتلاها في أرض المعركة يمثل عاملًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للقوات.

وأضاف "قزح" خلال لقاء عبر "زووم" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن تنفيذ عمليات إنقاذ للطيارين يُعد إنجازًا يفتخر به الجيش الأمريكي، لافتًا إلى أنه لا يمكن اعتبار إنقاذ الجنود هزيمة.

وتابع أن الحروب بطبيعتها لا تخلو من الخسائر، مضيفًا إلى أن سقوط طائرة متقدمة بعد تنفيذ 13 ألف من الطلعات الجوية أمر وارد وغير مستغرب.

ولفت إلى أن إيران لا تكشف كامل قدراتها منذ بداية أي مواجهة، بل تعتمد على عنصر المفاجأة وتخزين بعض الأسلحة لاستخدامها في مراحل لاحقة، مؤكدًا أن هناك حرب "لا متماثلة” تقوم بها إيران تجاه قوة نارية وبشرية كبيرة وتحالف يضم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأكد أن القدرات الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها، خاصة فيما يتعلق بالدعم الاستخباراتي الذي يُسهم في تنفيذ عمليات نوعية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إيران هو رد فعل والعمل على إبقاء المنطقة مشتعلة والجبهة الداخلية الإسرائيلية في حالة توتر دائم.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية في إيران تعاني من ضغوط كبيرة، مرجعًا ذلك إلى تركيزها منذ عام 1979 على الإنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن قلب كل يهودي وكل إسرائيلي يفيض فرحًا هذا الصباح، وذلك في أول تعليق من مسئول إسرائيلي على إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني في إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني المفقود في إيران، في عملية وصفها بأنها واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة.