العثور على جثة شخص مجهولة الهوية طافية بترعة في كفر الدوار بالبحيرة

عثر أهالي قرية طحيمر أبيس بمركز كفر الدوار، على جثة شخص في العقد السادس من العمر، طافية على سطح ترعة طحيمر، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد السادس من العمر تطفو على سطح الترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص ومناظرة الجثة تببن أنها لشخص مجهول الهوية وعُثر بملابسه على مبلغ مالي.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.