وزير الري: نخطط لتجديد المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة بأسرع وقت

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة عكفت على عمل تقييمات شاملة لكل منشآت الموارد المائية، خلال الـ6 أشهر الماضية، مضيفًا أن مصر لديها 55 ألف كيلو متر من شبكة الترع والمصارف، وهي شبكة تعتبر من أكبر شبكات الري في العالم.

وذكر خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها 47 ألف منشأ مائي في مصر، وتم عمل التصنيفات للمنشآت بدرجات متفاوتة لتحديد الأولويات والتدخل في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنه جار التخطيط لعمل الصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت كافة، في أسرع وقت وذلك فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن المنشآت الكبيرة تم تحديثها بالكامل.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.