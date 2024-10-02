 16 أسبوع عرض.. عصابة الماكس يحقق 29 مليونا و258 ألف جنيه في شباك التذاكر - بوابة الشروق
الأربعاء 2 أكتوبر 2024 8:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

16 أسبوع عرض.. عصابة الماكس يحقق 29 مليونا و258 ألف جنيه في شباك التذاكر


نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 7:37 م

حقق فيلم «عصابة الماكس»، 22 ألف جنيه، ليحتل المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 16 أسبوع عرض إلى 29 مليونًا و258 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي على، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك