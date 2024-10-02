حقق فيلم «عصابة الماكس»، 22 ألف جنيه، ليحتل المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 16 أسبوع عرض إلى 29 مليونًا و258 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي على، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.