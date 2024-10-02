محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة، بحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وأحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب ورشا فوزي مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات.

يُقام المعرض الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر 2024، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والثقافة والفن.

وعقب الافتتاح تفقدت محافظ البحيرة أجنحة دور النشر العارضة، وأشادت بالكتب والعناوين التي يضمها المعرض.، مشيرة أنه وفي ضوء تشجيع القراءة فإن المعرض يتضمن كتبا بأسعار في متناول الجميع، بدءًا من جنيه واحد.

وأكدت أهمية القراءة في إعداد أجيال ذات أفكار مستنيرة، ووجهت بتزويد منافذ كشك (كتابي) بقرى مبادرة "حياة كريمة" التي تشمل 47 كشكا بالعديد من إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة.

وأشارت إلى أن معرض الكتاب يُعتبر من أهم الفعاليات الثقافية على أرض المحافظة، حيث يضم المعرض الحالي في نسخته السابعة 25 دار نشر ويشمل العديد من القطاعات.

كما أشادت بالركن المشترك بين الأزهر والكتاب المقدس، والذي يرسخ ويؤكد النسيج الوطني الواحد لمصرنا الغالية.

ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات، إلى جانب إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى العديد من الندوات والمحاضرات في مجالات الأدب والثقافة وقضايا المجتمع، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفن والإعلام، وكذلك العديد من العروض الفنية على مدار أيام المعرض.

ويعد معرض دمنهور للكتاب في دورته السابعة يعد استكمالا لمسيرة النجاح على مدار 6 نسخ سابقة، ويُمثل حلقة وصل حيوية بين المثقفين والقراء في بيئة غنية بالإبداع، فهذا المعرض ليس مجرد حدث، بل هو تجسيد لروح الإصرار على نشر الثقافة والمعرفة، واحتفاء بالكلمة المكتوبة التي تلهم العقول.

كما أشارت محافظ البحيرة إلى أهمية تنمية الوعي وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم الثقافة والتعليم، وخلق بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المعرض، ووجهت بتوفير حافلات لنقل المواطنين من وإلى المعرض.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول مخيمًا للطفل، ورشًا فنية، وتعليم حرف يدوية، وفنون تشكيلية، ومعارض للمنتجات، وورش لذوي الاحتياجات الخاصة، وورش طباعة للفنانة شيرين سامي، وورشة تصوير فوتوغرافي للفنان عماد كشك.

وعلى هامش فعاليات اليوم، ستقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بالمسرح الروماني، وعرضًا لفرقة الساحر العالمي هاني شو لألعاب السيرك والعروض الترفيهية.