قائد مجموعة بجيش الاحتلال الإسرائيلي يلقى حتفه في لبنان

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لقي قائد مجموعة قتالية بالجيش الإسرائيلي حتفه في لبنان، فيما أعلنت القوات المسلحة اللبنانية إصابة أحد العسكريين جرّاء غارة بطائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية على طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قائد مجموعة قتالية في لبنان، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لقوات العدو ومرابض مدفعيته جنوبي كريات شمونة برشقة صاروخية وحقق إصابات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم الأربعاء.