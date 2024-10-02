رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على ضرب أي مكان في الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وشدد هاليفي، على أن الجيش الإسرائيلي "قادر على ضرب أي مكان في الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل: "سنرد. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريباً"، علي حد قوله.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان على شمال الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لقوات العدو ومرابض مدفعيته جنوبي كريات شمونة برشقة صاروخية وحقق إصابات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم الأربعاء.