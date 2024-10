الخارجية الإسرائيلية تنفي اختطاف سفيرها ومرافقيه في قبرص

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اختطاف السفير الإسرائيلي ومرافقيه في قبرص، بعد أنباء عن انقطاع الاتصال بهم منذ ساعات.

وذكرت وكالة «رويترز»، أنه تم اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة، واقتيادهم لجهة مجهولة.

وفي وقت لاحق خرج السفير أورن أونليك، في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، أكد فيه عدم صحة الخبر.

وقال: «أسمع أن بعض الأخبار الكاذبة تنتشر عني. أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسالة نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة».

I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS