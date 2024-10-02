اتحاد الكرة يجتمع بجهاز منتخب الشباب الجديد بقيادة ميكالي

عقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني ومعاونيه.

وحضر الاجتماع وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

ويتكون الجهاز المعاون لميكالي من البرازيلى ريكاردو ريسندي المدرب العام، علاء عبده المدرب المساعد، والبرازيلي موسيس مدرب حراس المرمي، ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي، وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد ايهاب الاداريين .

ورحب جمال علام بكل أفراد الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة فى ميكالى وقدرته على صناعة جيل جديد للكرة المصرية تعزيزا لتجربته الناجحة مع المنتخب الأوليمبي السابق وقيادته الفراعنة للمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ومن جانبه وجه ميكالى الشكر إلى مجلس اتحاد الكرة على دعمه ومساندته متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به وأضاف أنه يتطلع لبناء جيل يكون إضافة فى تشكيل مستقبل الكرة المصرية وأعرب ميكالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وارتباطه بالجمهور المصري مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحقق أحلام الجماهير .. ورحب ميكالى بجهازه المعاون مؤكدا على ثقته الكبيرة فى الجميع .

وبعد جلسة الترحيب اجتمع ميكالى مع معاونيه فى جلسة فنية للتحضير للمعسكر المقبل واستمر اللقاء لساعات طويلة وسط تركيز ودقة خلال تقييم اللاعبين المرشحين قبل اعلان القائمة الرسمية للمعسكر.