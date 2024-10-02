تدمير هائل وانفجارت ضخمة في إسرائيل خلال سقوط الصواريخ الإيرانية

أظهرت لقطات فيديو متداولة لحظة إطلاق إيران صواريخ من قواعدها باتجاه إسرائيل.



وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه "، تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل".



وطلب من الاسرائيليين اليقظة والتصرف وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتابع "نظام الدفاع الجوي يعمل بكامل طاقته، ويكتشف ويعترض التهديدات عند الضرورة ، حتى في هذه اللحظات".



أظهرت لقطات فيديو دمارا هائلا جراء سقوط صواريخ على اهداف إسرائيلية في موجة قصف نفذها الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل.





وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي "سنختار متى سنجبي الثمن وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".



وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.



وأعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدمير".