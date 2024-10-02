البحيرة تحتل المركز الأول في طلبات التصالح على مخالفات البناء

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، للتأكد من سير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظة تحتل المركز الأول في الطلبات المقدمة من أجل التصالح.

من جانبه أكد المهندس ياسر أبو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أن معدل الإنجاز في استقبال الطلبات وتسليم الشهادات للمواطنين في تزايد يومي، منوها بأن عدد الطلبات المقدمة حوالي 45 ألف طلب بالإضافة إلى حوالي 5800 جواب صادر.

وأشار "أبو همام"، إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتيسير على المواطنين تم تشغيل 35 مجمعًا خدميًا بالوحدات القروية في "دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير"؛ لاستقبال كل طلبات التصالح.

كما تم تشغيل 43 مركزًا تكنولوجيًا قرويًا بالوحدات القروية في "كوم حماده، شبراخيت، المحمودية، رشيد، إدكو، إيتاي البارود، الرحمانية، الدلنجات"، بإجمالي 321 شباكًا في 15 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا بالمدن، و78 مركزًا تكنولوجيًا قرويًا، بالإضافة لاستمرار عمل المركز التكنولوجي المتنقل، والذي يجوب مراكز وقرى المحافظة وفق برنامج زمني محدد.

وأشارت عازر، إلى أنه سيتم تقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وتذليل كل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.