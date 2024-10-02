الأرصاد: طقس الغد معتدل صباحا وحار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس، غدا الخميس، في مصر، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

كشفت الأرصاد الجوية في بيانها عن الظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

كما تابعت الأرصاد أن الرياح المعتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بينما تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30°، الصغرى 22°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28°، الصغرى 21°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 34°، الصغرى 35°

شمال الصعيد: العظمى 32°، الصغرى 20°

جنوب الصعيد: العظمى 36°، الصغرى 24°