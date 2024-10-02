كوريا الجنوبية ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها في الشرق الأوسط



أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، تعليماته للوزارات ذات الصلة، بإرسال طائرة نقل عسكرية على الفور، لإجلاء الرعايا الكوريين الجنوبيين في المناطق المتضررة من تصعيد الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «يونهاب» للأنباء، عقد يون، اجتماعا طارئا لتقييم الآثار المحتملة لأزمة الشرق الأوسط على الاقتصاد والأمن في البلاد، حيث حضره وزراء المالية، والخارجية، والدفاع، والوحدة، والتجارة، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومحافظ البنك المركزي، ومستشار الأمن الوطني وغيرهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي جون هيه-جون، في إفادة صحفية، إن الرئيس أمر بإرسال طائرة نقل عسكرية على الفور لإجلاء الرعايا الكوريين، قائلا: «إن حماية مواطنينا في إسرائيل والشرق الأوسط هي أولوية قصوى».

ويوجد حوالي 130 كوريا جنوبيا في لبنان و110 في إيران و480 في إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية.

كما أمر الرئيس الحكومة بتشغيل نظام مراقبة على مدار الساعة، لتقييم المخاطر ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي، لتقليل التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «الأولوية القصوى هي حماية مواطنينا، ويجب على الحكومة بذل كل جهد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في الشرق الأوسط».

وذكر أنه دعا إلى بذل كل ما في وسعه جهد لضمان أن المواطنين الكوريين في الدول الأخرى يمكنهم الحصول على الحماية من الحكومة الكورية الجنوبية أينما كانوا.