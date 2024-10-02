شولتس يؤكد ترشحه عن الحزب الاشتراكي لمنصب المستشارية في انتخابات 2025

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، سعيه إلى الترشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في خريف 2025.

وخلال حوار مع المواطنين قبل احتفالات يوم الوحدة الألمانية في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن " طموحي كبير جدًا. أود أن أحقق مرة أخرى ما لم يكن يتوقعه أحد أنني أستطيع أن أحققه قبل عام من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو فوزي بالانتخابات".

وأضاف شولتس:" وأنا واثق للغاية من ذلك". وكان شولتس أعلن سابقًا أنه سيعاود الترشح مرة أخرى.