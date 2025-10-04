جمعية الصحفيين في السلفادور تنقل نشاطها خارج البلاد احتجاجا على قانون الوكلاء الأجانب

أعلنت جمعية الصحفيين في السلفادور نقل وضعها القانوني خارج البلاد، وذلك استجابة لقانون الوكلاء الأجانب الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام، والذي اعتُبر وسيلة لممارسة الضغط على الأصوات الناقدة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

تأسست الجمعية عام 1936، وأكدت يوم الأربعاء أنها لتتمكن من الاستمرار في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة، اضطرت للانتقال إلى بلد آخر لم تكشف عن اسمه. وكانت الجمعية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن خطط لإغلاق مكاتبها.

وقالت الجمعية في بيان: "كان هذا قرارا صعبا، اتخذ بعد تقييم الحاجة الملحة للعمل بدون قيود أو ضغوط".

من جانبه، عزز الرئيس نجيب بوكيلة قبضته على السلطة منذ فوزه بإعادة الانتخاب بأغلبية ساحقة، مشيرا إلى نجاحه في مكافحة العصابات القوية في البلاد وشعبيته المرتفعة.

وينص قانون الوكلاء الأجانب، الذي أُقر في مايو، على فرض ضريبة بنسبة 30% على الأموال التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية من الخارج، ويلزمها بالتسجيل كوكلاء أجانب. وانتقد بوكيلة المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياساته واصفا إياها بأنها متعاطفة مع العصابات.

ووصف النقاد القانون بأنه محاولة لإسكات الأصوات الناقدة عبر استهداف تمويلها الدولي.