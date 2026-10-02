الدباغ أساسيًا في تشكيل فلسطين أمام الصين وحامد حمدان على مقاعد البدلاء

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، تشكيل فريقه لمواجهة الصين وديًا، مساء اليوم الجمعة، في ختام مباريات «الفدائي» خلال معسكره الحالي.

ويواجه منتخب فلسطين نظيره الصيني في تمام الساعة الثانية و5 دقائق مساءً، على ملعب تشونجتشينج لونجشينج، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وشهد تشكيل فلسطين وجود عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك، في خط الهجوم، إلى جانب أسد حملاوي وزيد قنبر، بينما يشارك خالد النبريصي، لاعب سيراميكا كليوباترا، في خط الوسط.

وقرر أبو جزر الاحتفاظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء، على رأسها حامد حمدان، نجم بيراميدز، وبدر موسى، لاعب بتروجت.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة الصين على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: وجدي نبهان، خالد أبو الهيجا، ميلاد تيرمانيني، عميد صوافطة.

خط الوسط: أوجستين منصور، عميد محاجنة، خالد النبريصي.

خط الهجوم: زيد قنبر، أسد حملاوي، عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب فلسطين كل من: عبد الهادي ياسين، ياسر حمد، آدم أحمد، مصعب البطاط، حامد حمدان، تامر صيام، أيهم شحادة، أحمد طه، إيميليو سابا، آدم كايد، علاء الدين حسن، بدر موسى، أحمد الفاق، عبد الهادي راشد، وبرايان دخيل.