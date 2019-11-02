صحيفة: رئيس كوريا الجنوبية ربما يغير رئيس الوزراء قبل الانتخابات المقبلة

أفادت صحيفة "شوسون البو"، اليوم السبت، بأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان ربما يغير رئيس الوزراء لي ناك يون في إطار تعديل وزاري قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن التقرير قوله نقلا عن عضو بالحزب الحاكم لم يكشف عن هويته إن التغييرات يمكن أن تحدث في بداية ديسمبر المقبل.

ومن المرجح ألا يتم تغيير المساعدين البارزين للرئيس حتى انتهاء الانتخابات، إلا أنه من الممكن أيضا تغيير مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات إذا لم يتم تحقيق انفراجه في العلاقات مع كوريا الشمالية بنهاية العام.

وردا على سؤال بشأن تعديل وزاري محتمل، قال مون للصحفيين في أواخر الشهر الماضي إنه ليس لديه خطة فورية باستثناء تعيين وزير للعدل.

وكان رئيس الوزراء لي ناك يون قد نفي في الشهر الماضي تقديم استقالته من أجل العودة إلى الحزب الحاكم قبل الانتخابات.