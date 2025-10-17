أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه على دراية جيدة بالكرة الإفريقية، مُشيرًا إلى أنه سبق له مواجهة عدة فرق إفريقية، عندما كان مدربًا لأجسبورج الألماني.

ويواجه النادي الأهلي فريق إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غدًا السبت، على ملعب إنتواري، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشكر بوروندي على الاستضافة الكريمة، هذه أول زيارة لي هنا، وأنا ممتن للاستضافة.. شاهدت العديد من المباريات لفريق إيجل نوار، ولدي معلومات كافية عن الفريق".

وأضاف المدرب الدنماركي: "هذه ليست أول مرة لي في إفريقيا.. لقد جئت مع فريق أجسبورج الألماني في معسكر بجنوب إفريقيا، وواجهنا عدة فرق إفريقية، لذا أعرف الكثير عن الكرة الإفريقية".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "أعرف مدى أهمية هذه البطولة للأهلي ولجماهيره.. لدي معلومات كافية عن إيجل نوار، والمساعدون في الجهاز الفني لديهم دراية ومعرفة بالفريق الذي سنواجهه غدًا".