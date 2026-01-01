لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء تساقط كثيف للثلوج وحدوث فيضانات في أفغانستان خلال الأيام الـ 3 الماضية.

وقال متحدث الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حمد، في تصريحات صحفية الخميس، إن البلاد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج وسيولا قوية.

وأوضح أن الكوارث أسفرت خلال الأيام الـ 3 الماضية عن مصرع 17 شخصا وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى غمر المياه عددا كبيرا من المنازل.

وأشار إلى أن الظروف الجوية السيئة عطّلت الحياة اليومية، مبينا أن الفيضانات تسببت بأضرار في البنية التحتية بالمناطق المتضررة، ونفوق مواشٍ، وتضرر ألف و800 أسرة.