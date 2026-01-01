 أفغانستان.. مصرع 17 شخصا جراء الثلوج والفيضانات - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 4:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

أفغانستان.. مصرع 17 شخصا جراء الثلوج والفيضانات

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 4:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 4:50 م

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء تساقط كثيف للثلوج وحدوث فيضانات في أفغانستان خلال الأيام الـ 3 الماضية.

وقال متحدث الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حمد، في تصريحات صحفية الخميس، إن البلاد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج وسيولا قوية.

وأوضح أن الكوارث أسفرت خلال الأيام الـ 3 الماضية عن مصرع 17 شخصا وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى غمر المياه عددا كبيرا من المنازل.

وأشار إلى أن الظروف الجوية السيئة عطّلت الحياة اليومية، مبينا أن الفيضانات تسببت بأضرار في البنية التحتية بالمناطق المتضررة، ونفوق مواشٍ، وتضرر ألف و800 أسرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك