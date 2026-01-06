المفوضية الأوروبية تسعى لتهدئة مخاوف المزارعين من الميزانية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى تبديد مخاوف المزارعين بشأن التخفيضات الكبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء الاحتجاجات المستمرة.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعديل خطط المفوضية لإعداد الميزانية متعددة السنوات الجديدة للاتحاد.

وكتبت فون دير لاين، في رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه ينبغي أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من طلب المزيد من التمويل للزراعة من بروكسل في وقت أبكر مما كان مخططا له سابقا.

وبلغت قيمة المخصصات المقترحة في الرسالة 45 مليار يورو (6ر52 مليار دولار)، ويمكن توفيرها لدعم المزارعين ابتداء من عام 2028.

وتعتبر هذه المبادرة محاولة لاسترضاء معارضي اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية (ميركوسور).

وإلى جانب الاحتجاجات الشديدة من القطاع الزراعي، طالبت دول في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا مؤخرا بمزيد من التنازلات.

ومن المنتظر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وميركوسور خلال الأيام القادمة.

وتجرى حاليا مناقشات في بروكسل حول الميزانية المتعددة السنوات الجديدة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة الميزانية إلى حوالي تريليوني يورو، مع إجراء إصلاحات متزامنة عليها.

فبينما توجد حاليا تمويلات عديدة للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتمويل الهيكلي، تعتزم المفوضية دمجها في تمويل واحد ضخم.

وبذلك، تعتزم المفوضية أيضًا تخصيص مبالغ أقل للمزارعين في المستقبل.

فخلال الفترة من 2028 إلى 2034، سيتم ضمان حصولهم على ما يقارب 300 مليار يورو، أي أقل بنسبة تزيد عن 20% من مخصصات الميزانية الحالية الممتدة لسبع سنوات.