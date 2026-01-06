أكثر من 300 شخص فروا من كاتاتومبو في كولومبيا هربا من القتال في المنطقة الحدودية المضطربة

فر أكثر من 300 شخص من منطقة كاتاتومبو المضطربة في كولومبيا، هربا من القتال بين الجماعات المتمردة، ولجأوا الآن إلى مدينة كوكوتا القريبة من الحدود مع فنزويلا والتي كانت تستعد بالفعل لتدفق محتمل للاجئين.

في رسالة نشرت مساء أمس الاثنين، قالت محققة شكاوى حقوق الإنسان في كولومبيا، إيريس مارين، إن النازحين يأتون من "تيبو" و"ال تارا"، وهما بلدتان اندلعت فيهما المعارك بين جماعات متمردة في ديسمبر.

ونشرت الحكومة الكولومبية، دبابات وقوات في كوكوتا يوم السبت، بعد الغارة الأمريكية على فنزويلا المجاورة والتي أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ويتقاتل تجار المخدرات والجماعات المتمردة منذ سنوات من أجل السيطرة على منطقة كاتاتومبو، وهي واحدة من المناطق الرئيسية لإنتاج الكوكا (التي يستخرج منها الكوكايين) في كولومبيا.

وكتبت مارين: "ندعو الجماعات المتمردة مجددا إلى وقف القتال وترك السكان المدنيين خارج الصراع".

ومن جانبها، قالت جلوريا أرييرو، مديرة إدارة الهجرة الوطنية في كولومبيا اليوم الثلاثاء، إن حركة السير على طول الحدود لم تتغير بشكل كبير منذ الهجوم على فنزويلا، حيث يدخل نحو 60 ألف شخص إلى كوكوتا ويغادرون المدينة كل يوم.

وقالت أرييرو في مؤتمر صحفي: "نشعر بالهدوء لأن تدفقات الأشخاص لم تتزايد".