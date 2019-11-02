أوبراين يمثل الرئيس الأمريكي في قمة آسيان بتايلاند

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قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، للصحفيين أمس الجمعة، إن وزير التجارة ويلبور روس ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين سيترأسان وفدا أمريكيا إلى القمة الـ53 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" أمس الجمعة، سيجتمع أوبراين مع رئيس الوزراء التايلاندي يوم الاثنين، كما سيلتقي بمسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية خلال الزيارة.

وسيمثل أوبراين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة حيث إنه ونائبه مايك بومبيو يباشران أعمال حملة انتخابية، وفقا لمسؤولين.

وقال المسؤولون إن الإدارة الأمريكية لا تزال تركز للغاية على اتفاق التجارة مع الصين.

ومن المقرر أن يتوجه روس إلى كل من إندونيسيا وفيتنام.