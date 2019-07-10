لاعب بيراميدز يتصدر قائمة نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

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أعلن منتخب نيجيريا الأوليمبي قائمته النهائية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تنطلق في مصر يوم الثامن من نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد لاعب بيراميدز والمعار إلى نادي باشاكشهير التركي أزوبيكي أوكيتشوكو .

وضمت القائمة كل من أدامو أبوبكر ومحمد جالاديما وكينجدام أوساي في حراسة المرمي ومعه أوليسه نداه وصامويل أتافيتي وفالنتين أزورنوافور وسينسير سيث وجوسيا تشوكودي وأنتوني إيزوشوكو وبيتوك ستيفان وسونسي إبراهيم وأليو ياو آدم ومايوا أولابريان وكليتشي نواكالي ونديفريكي إيفونج وصنداي فالاي وتوم ديلي بشيرو وأزوبيكي أوكيتشوكو وأورجي أوكونكو وتايوو أونيي و برايت إينوباخاري.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا وتقام مبارياتها بإستاد السلام.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر خلال الفترة من الثامن إلي 22 الجاري