 مصرع «جاموسة» صعقها كابل كهرباء بالصف - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 5:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

مصرع «جاموسة» صعقها كابل كهرباء بالصف

مصطفى بكر
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 5:04 ص | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 5:04 ص

لقت جاموسة مصرعها نتيجة صعقها بكابل كهرباء متصل بعمود كهربائي بمركز الصف جنوب الجيزة.

وكان فلاح يدعى "خالد ش."، يصطحب جاموسة بمركز الصف، ولامست كابل ضغط متوسط متصل بالعمود ونتيجة انقطاع جزء من الكابل حدث تسرب كهربائي منه أدى لصعقها وموتها على الفور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك