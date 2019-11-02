مصرع «جاموسة» صعقها كابل كهرباء بالصف

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لقت جاموسة مصرعها نتيجة صعقها بكابل كهرباء متصل بعمود كهربائي بمركز الصف جنوب الجيزة.
وكان فلاح يدعى "خالد ش."، يصطحب جاموسة بمركز الصف، ولامست كابل ضغط متوسط متصل بالعمود ونتيجة انقطاع جزء من الكابل حدث تسرب كهربائي منه أدى لصعقها وموتها على الفور.