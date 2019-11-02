بلومبرج: توقعات بأن تبدى السعودية مرونة لقبول تقييم أقل لقيمة أرامكو لإنجاح الاكتتاب العام

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية سوف تبدى مرونة فى تقييم شركة أرامكو لإنجاح الاكتتاب العام الأولى لأسهم الشركة .

وأضافت الوكالة أن الاكتتاب العام الأولي، الذي يعد محورًا أساسيًا في رؤية 2020 التي أعلنتها المملكة، يتوقع أن يسجل أرقاما قياسية ليتجاوز الـ 25 مليار دولار التي سجلتها مجموعة "علي بابا" الصينية عام 2015.

وتابعت أن المملكة مستعدة لقبول أقل من القيمة التي لطالما أصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنها تستحقها وتبلغ 2 تريليون دولار.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر لطرح حصة من أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي أمس الجمعة، حسبما أفادت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف الوكالة عن هويتها .

وأشار محمد بن سلمان إلى وجود دعم كاف من المستثمرين المحليين لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي.

وأفادت بلومبرج بأن ولي العهد السعودي اتخذ القرار في اجتماع ترأسه امس، ومن المرجح أن يصدر إعلان رسمي في هذا الشأن بحلول يوم غد الأحد.