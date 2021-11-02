شركة رولز رويس تتعهد بنزع الكربون من الطائرات

سلمت شركة رولز رويس العملاقة للحكومة البريطانية خطة لإنقاذ صناعة الطيران بإخلاء الطائرات من الكربون، وذلك بعد أن تعرض وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لانتقادات بسبب سياسته الضريبية للرحلات المحلية والتي استفادت منها الشركة.



وقالت صحيفة "اكسبريس" أنه من الصحيح أن الطيران صناعة ثقيلة الكربون تعيد العالم دون تحقيق أهدافه المناخية، فإن خطط إزالة الكربون من الصناعة قد تعني أنه في المستقبل يمكن أن يزدهر اقتصاد المملكة المتحدة مع الحفاظ على تعهدات رئيس الوزراء بوريس جونسون بصفر كربون وتعود البلاد إلى البيئة الخضراء.. فابتكارات عدد من الشركات مثل رولز رويس أدركت أن معظم منتجاتها الحالية تنبعث منها الكربون حاليًا، إلا أنها تخطط لعمل تغيير كبير وجعل منتجاتها متوافقة مع صفر كربون.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه سوناك لانتقادات في وقت سابق لخفضه الضريبة على الرحلات الداخلية بمقدار النصف، وهو ما أعلنه في ميزانية الخريف.



وصرح مدير التكنولوجيا في شركة رولز رويس بول ستاين: "نحن نتأكد من أن جميع منتجاتنا الحالية التي نصنعها والتي نعلم أنها ستذهب لتصبح جزءًا من مستقبلنا متوافقة مع صفر كربون.



وأضاف: "يُنظر دائمًا إلى قطاع الطيران على أنه قطاع يصعب إزالة الكربون منه، وكشركة نعتقد أنه من الصعب التخلص من الكربون، وإنه من الصعب إزالة الكربون من جميع القطاعات ولا يوجد حل سحري وراء أي شيء ونحاول مساعدة جميع القطاعات بقدر ما نستطيع."



وأوضح السيد شتاين أن هناك ثلاث ركائز تشارك في المساعدة على إزالة الكربون من قطاع الطيران.. وقال للصحيفة: "الركيزة الأولى هي جعل محركاتنا أكثر كفاءة وأكثر فاعلية، لأنه مهما حدث، كلما قلت الانبعاثات كلما أصبح الوضع أفضل."



وأضاف: "في رولز رويس، تتمثل إحدى مساهماتنا الكبيرة في ذلك في تقنيتنا المسماة المروحة الجبارة، وهي الجيل التالي من المحركات الكبيرة المصممة لتحقيق كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 10 بالمائة مقارنة بمحركاتنا السابقة، والأهم من ذلك أنها مصممة لتكون متوافقة بنسبة 100 بالمائة مع وقود الطيران المستدام خارج الصندوق."



وقال شتاين إن هذا يعني أن الطائرات فائقة السرعة ستعمل كنظام دفع خالٍ من الكربون.. مشيرا إلى أن الدعامة الثانية لإزالة الكربون عن صناعة الطيران تتضمن تكثيف إنتاج وقود الطائرات المستدام، وهو وقود سيصبح في النهاية صفر كربون.. وهذا يعني أنه عندما يتم حرق وقود مستدام للطيران في محرك، فإنه يأخذ ذرة من الكربون من الغلاف الجوي ويعيدها إلى الغلاف الجوي مرة أخرى.



ثم أوضح شتاين أن شركته تخطط لصنع وقود طيران مستدام من خلال طرق مثل الوقود الإلكتروني، وهي طرق لتجميع الوقود مع طاقة خالية من الكربون من مصادر الطاقة المتجددة.



والركيزة الثالثة، وهي تطور مثير، تتضمن الطيران الكهربائي حيث تتطلع رولز رويس إلى ابتكار طرق جديدة لدفع الطائرات.. وقال: "نحن متحمسون حقًا للطيران الكهربائي الخالص."



يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه ريشي سوناك ضرائب الرحلات الجوية المحلية إلى النصف في ميزانيته الخريفية في الفترة التي تسبق قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو.