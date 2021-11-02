علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على دعوة الحكومة الصينية مواطنيها تخزين المواد الغذائية، قائلًا إن الأمر ناجم عن توقعاتها بالتعرض لهجمة شرسة من فيروس كورونا.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الصين ستلجأ إلى الغلق التام ببعض الأماكن حال رصد انتشار سريع للوباء والحالات.



وتابع: «صدرت تلك التوصيات احتياطيًا بسبب وجود نوع من زيادة وانتشار الحالات، هو إجراء احترازي ووقائي ينتج عنه إغلاق كلي أو جزئي».



وعن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الحفلات التي أحياها مطرب راب خلال الفترة الأخيرة، وظهر فيها عدد كبير من الجمهور، أوضح أن مجلس الوزراء والإدارة العليا للأزمة وضعا قواعد وشروطًا للتعامل مع تلك الحالات، معربًا عن أمله بالالتزام بتلك الشروط.



ونوه مستشار الرئيس للصحة إلى أن بعض دول العالم التي انفتحت بصورة كبيرة تعاني من التكدسات وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مشددًا على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية من عدم التجمع والتكدس وارتداء الكمامات والبعد الاجتماعي والنظافة، إضافة إلى الحصول على اللقاحات.



وتابع: «مع دخول فصل الشتاء الفيروس مازال موجودًا، وهناك حالات إصابات وأخرى موجودة داخل الرعاية المركزة، يجب أن نلتزم بكل دقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع أخذ لقاح كورونا».



ودعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.



ونشرت وزارة التجارة الصينية، مساء الاثنين، إعلانا على موقعها الإلكتروني قائلةً: «ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ».