 القبض على العشرات في عملية كبيرة لمكافحة المخدرات بجنوب إيطاليا - بوابة الشروق
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القبض على العشرات في عملية كبيرة لمكافحة المخدرات بجنوب إيطاليا

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:03 ص

استهدفت الشرطة الإيطالية عشرات الأشخاص في عملية كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات، بمدينة باليرمو جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الثلاثاء.

وأفادت "أنسا" بأنه تم إصدار أوامر اعتقال ضد 58 مشتبها بهم في ارتكاب جرائم تتعلق بإنتاج المخدرات والاتجار بها.

واستهدفت العملية تنظيما متهما بإدارة تجارة المخدرات في حي سبيروني في المدينة التي تقع بجزيرة صقلية.

ووفقا للسلطات، يدير التنظيم تجارة المخدرات المختلفة بداية من الكوكايين حتى الميتامفيتامين والماريجوانا، بالقرب من مدرسة الحي، ويحقق أرباحا تقدر بنحو 5ر1 مليون يورو (72. 1 مليون دولار) سنويا، بحسب الوكالة.

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