اليمن تستدعي سفيرها لدى لبنان بسبب تصريحات جورج قرداحي

استدعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات التي وصفتها بـ"المستهجنة"من وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها "إن الحكومة إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير اليمن في بيروت إلى الخارجية اللبنانية، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور".



وأضافت "اليمن حكومة وشعبا ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموما، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته".



وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت الأربعاء الماضي استدعاء سفراء لبنان لديها، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات قرداحي، الذي وصف خلال برنامج مصور، حرب اليمن بـ"العبثية"، واعتبر الحوثيون "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".