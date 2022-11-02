 حاميها حراميها.. ضباط شرطة الطاقة العراقية في البصرة يهربون النفط - بوابة الشروق
الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

حاميها حراميها.. ضباط شرطة الطاقة العراقية في البصرة يهربون النفط

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 10:04 م

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، نجاح القوات الأمنية في تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.

وكشفت السلطات العراقية، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن أكبر شبكة لتهريب النفط العراقي في محافظة البصرة تضم 9 من كبار ضباط قوات شرطة الطاقة التي تتولى حماية المنشآت النفطية وحقول الإنتاج والتكرير وخطوط التصدير ونقل النفط الخام على رأسهم قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد  الحسيني.

وقال السوداني، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، إن مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة تهريب النفط في البصرة.

وتعهد بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين. 

وأضاف: "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك