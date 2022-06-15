بعد قرار الفدرالي 4 بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة 75 نقطة

أعلنت 4 بنوك خليجية رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% بعد قرار الفدرالي الأمريكي بزيادة أسعار للمرة السادسة على التوالي.

أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس، والإقراض بـ50 نقطة أساس لتصل إلى مستويات 4.5% على الإيداع و5% على الإقراض.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتتراوح من 3.15 % إلى 3.90 %، وأعلن المركزي السعودي عن رفعه لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4% موضحا في بيانه أن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة بقيمة 75 نقطة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ليصل إلى رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.00% إلى 4.75% موضحا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات، التي يتخذها المصرف المركزي، لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وخالف البنك المركزي الكويتي قرارات البنوك الخليجية بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 2.75% إلى 3.00%، موضحا في بيانه إنه يتابع بشكل مستمر كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.