المرشد الأعلى الإيراني: سنرد على مقتل قاسم سليماني في الوقت المناسب

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن إيران سوف ترد على قتل الولايات المتحدة الأمريكية للقائد العسكري الجنرال قاسم سليماني عام 2020" في الوقت المناسب"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن خامنئي قال إن إيران "لم تنس" الهجوم الجوي بطائرة مسيرة الذي أودى بحياة الجنرال قاسم سليماني وتم تنفيذه بأوامر الحكومة الأمريكية.

وذكرت وكالة إرنا أن المرشد قال إنه يمكن مشاهدة بصمات أميركا في معظم الأحداث المعادية لإيران، مضيفا أن الشعب الایراني تمكن من احباط مؤمرات العدو، وقال: "لن ننسى بعض الحوادث وسنفي بوعدنا بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب".