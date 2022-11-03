تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

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انخفضت مؤشرات أسواق المال الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول رفع الفائدة بنسبة 0.75 في المائة.

وارتفعت المؤشرات الأمريكية في البداية بعد صدور أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، ثم سقطت خلال المؤتمر الصحفي اللاحق وأكثر بعد ذلك.

وأغلق مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بانخفاض بنسبة 2.5٪ كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5٪ أو 505 نقاط، بحسب صحيفة "وول ستريت"، كما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 3.4٪.

وأشار الفيدرالي في بيان صحفي أنه مستعد لمواصلة خطط الرفع، وإن كان ذلك ربما بزيادات أقل.