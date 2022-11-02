دمياط تشن حملة تموين لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة

أطلقت محافظة دمياط، حملة تموين مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع، والمضاربة في أسعارها.

وتمكنت الحملة من ضبط 130 كيلوجراما من السكر، لعرضه بدون فواتير، وتم تحرير محضرين للمخالفين، كما تم تحرير 27 محضرا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، ومخازن تابعة للمحال، وكذلك عرض لحوم مكشوفة للبيع، وعدم استخراج شهادة صحية، وتحرير محضرين لبيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر المقرر، والتحفظ على 50 كيلوجراما على ذمة المحاضر.

اشترك في الحملة، مديريتا التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بدمياط، بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن كمية الأرز التي تم توريدها من أرز الشعير للمضارب والشون الحكومية والمعتمدة، حتى مساء الأمس الثلاثاء، بلغت 17500 طن، كما تم التحفظ على 691 طنا، لنقلها بدون ترخيص.