محافظ كفر الشيخ: فتح حدائق المحافظة مجانا الجمعة المقبل احتفالا بالعيد القومي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة مجانا أمام الجمهور، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الموافق 4 نوفمبر، يوم الجمعة المقبل.

ووجه نور الدين بفتح حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوة، مجانا أمام الجمهور طوال اليوم، وتقديم كافة الخدمات لأهالينا بالمحافظة.

وستشهد مدينة البرج احتفالية بالعيد القومي للمحافظة، يوم السبت المقبل، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، بحضور قيادات ورجال القوات البحرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الإعلام، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأهالي البرلس، تتبعها احتفالية بجامعة كفر الشيخ تتضمن عدد من الفقرات المتعددة احتفالا بهذه المناسبة.

كما تشهد مدن وقرى المحافظة افتتاحات للمشروعات الخدمية في العديد من القطاعات بمراكز المحافظة طوال الشهر الجاري، وتم افتتاح مبنى الدرجة والعناية بمستشفى كفر الشيخ العام، و4 مدارس انشاء جديد " مدرسة المنتزه للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، ومدرسة عزبة طاهر، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة مجمع الدمرداش، و مدرسة الضبعة الابتدائية، التابعتين لإدارة الرياض التعليمية، تضم 86 فصلاً، بتكلفة بلغت حوالي 35 مليون جنيه، وتفقد موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب وترميم قصر الملك فؤاد.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تحتفل السادس والستين، لمعركة البرلس البحرية والتي شهدتها بحيرة البرلس بمدينة برج البرلس، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر عام 1956 على قوات العدوان الثلاثي.