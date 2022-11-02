بشير التابعي: الزمالك نجا من خسارة كارثية في السوبر

يرى بشير التابعي، مدافع الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري التي توج بها النادي الأهلي لا تعد مقياسا البطولات، مشيرا إلى أن الزمالك خسر اللقاء بسبب لاعبيه.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر: «الأهلي لم يفوز بالسوبر من فراغ لأنه عمل على ذلك منذ خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي».

وأضاف: «وتعاقد الاهلي مع مدرب قوي أغلق جيدا على فريقه وتصريحاته فيها شيء من العقل لذا أعتقد أنه مدرب مميز».

وأكمل: «لكن من وجهة نظري أحمد الله أن هذه المباراة خرجت بنتيجة 2-0 فقط لأنها كانت ممكن أن تكون نتيجة كارثية».

وواصل بشير التابعي: «فيريرا واللاعبون يتحملون نتيجة المباراة لكن ألوم أكثر على اللاعبين لأنهم داخل الملعب حتى وإن أخطأ المدير الفني لابد أن تقاتل حتى النهاية».

وأتم: «بطولة السوبر لا تعتبر بطولة أو مقياس يحدد عليه تتويج الفرق بالبطولات، إلا وكان أي فريق يفوز في مباراة بالدوري تعتبر بطولة».