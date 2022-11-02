محامي شيرين: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى لأنه يحتجزها دون وجه حق

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا بشأن استمرار إقامتها في المستشفى على الرغم من إنهائها فترة العلاج ورغبتها في مغادرته، ذاكرا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، لأنه يحتجز شيرين دون وجه حق وأرغمها على توقيع أوراق استمرارها بالمستشفى.

وقال قنطوش في بيانه: "بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية، وتتضمن التقرير أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى وأنها بصحة جيدة ومتزنة نفسياً".

وتابع: "عند إرسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى، تم إرغامها على توقيع أوراق لا تعلمها، تفيد بأنها تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة، وأن المستشفى أبلغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأن الفنانة شيرين موجودة اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتى لا يقع تحت طائلة القانون".

وأضاف: "وبذلك يكون المستشفى محتجز به مواطن بدون وجه حق، ولذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده لأن ذلك مخالفة للمادة العاشرة من قانون الصحة النفسية للدخول الاختيارى للمريض الذي يسمح له بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من يريد ومغادرة المستشفى في أي وقت، ولذلك جاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المستشفى".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشر مقطعا صوتيا لها، تطلب منه أن "يفعل أي شيء ليخرجها من المستشفى الذي تتلقى به العلاج".

وتقول شيرين في المقطع الصوتي: "من فضلك يا أستاذ ياسر تعمل أي حاجة علشان تخرجني من المستشفى؛ لأن هما مضوني على ورق أنا مش عارفة ورق إيه ده".

وتابعت شيرين في المقطع الصوتي: "أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا الحمدلله بقيت كويسة وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوما هنا فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك".