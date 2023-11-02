حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في مزارع شبعا

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية في مزارع شبعا.

وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت بعد ظهر اليوم مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة طائرتين دون طيار انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات.

وأكد حزب الله أن الأهداف أصيبت بدقة عالية داخل ثكنة زبدين.

وكانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في 4 مناطق في الجليل الأعلى والجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وذكرت الشبكة أن حزب الله اللبناني قصف موقع المرج الإسرائيلي مقابل بلدة مركبا وموقع الجرداح مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

في المقابل، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة عيترون في المنطقة.



ويأتي ذلك في اليوم الـ27 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تواصل قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء العدوان إلى 9061 شهيدا.