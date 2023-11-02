فريد زهران: أدعم موقف النظام المصري الحالي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه «ليس وافدًا أو ضيفًا على العمل السياسي»، معربًا عن اعتزازه بتاريخه السياسي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تاريخه السياسي يسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكمل: «أنا أحد أبناء جيل معين حملوا رؤية وتطلعات معينة، وأفي بدين كبير لتاريخ طويل من النضال قام به مئات الألوف من المصريين على مدار عقود؛ من أجل حياة كريمة وشعارات مهمة كالحرية والعدالة الاجتماعية».

وتوجه بتحية إلى صمود الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي، مؤكدًا أنه داعم للقضية الفلسطينية في كل محطات تاريخه السياسي.

وأشار إلى اتصاله بالعديد من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني، مضيفًا: «استمعت إلى ما يثلج الصدر حول صمود الشعب وتمسكه بأرضه، وأنهم يثمنون تمسك مصر بموقفها الرافض للتهجير القسري».

ولفت إلى أنه استقبل مجموعة من سفراء الدول الأوروبية، خلال الفترة الماضية، وأعرب عن مدى استيائه من المواقف الأوروبية المتخاذلة، مؤكدًا دعمه لموقف النظام المصري الحالي الخاص بالتمسك بإيصال المساعدات للداخل ورفض التهجير القسري.